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TFF 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak 9 karşılaşmada düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Ligde 11. haftanın hakemleri belli oldu

02 Kasım 2017 14:52

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın
18.00 Gazişehir Gaziantep - Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin

4 Kasım Cumartesi
13.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz
13.00 Elazığspor - Gaziantepspor: Çağatay Şahan
15.30 Akın Çorap Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
15.30 Denizlispor - Altınordu: Onur Karabaş

5 Kasım Pazar
13.00 Boluspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
13.00 İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen
15.30 Eskişehirspor - MKE Ankaragücü: Süleyman Abay
18.00 Adanaspor - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu 

Etiketler: haftanın hakemleri, TFF 1. Lig

 

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