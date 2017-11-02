TFF 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

18.00 Gazişehir Gaziantep - Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin

4 Kasım Cumartesi

13.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz

13.00 Elazığspor - Gaziantepspor: Çağatay Şahan

15.30 Akın Çorap Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

15.30 Denizlispor - Altınordu: Onur Karabaş

5 Kasım Pazar

13.00 Boluspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

13.00 İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen

15.30 Eskişehirspor - MKE Ankaragücü: Süleyman Abay

18.00 Adanaspor - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu