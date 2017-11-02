TFF 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
18.00 Gazişehir Gaziantep - Grandmedical Manisaspor: Alper Çetin
4 Kasım Cumartesi
13.00 Ümraniyespor - Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz
13.00 Elazığspor - Gaziantepspor: Çağatay Şahan
15.30 Akın Çorap Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
15.30 Denizlispor - Altınordu: Onur Karabaş
5 Kasım Pazar
13.00 Boluspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
13.00 İstanbulspor - Balıkesirspor Baltok: Abdulkadir Bitigen
15.30 Eskişehirspor - MKE Ankaragücü: Süleyman Abay
18.00 Adanaspor - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu