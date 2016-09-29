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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda görevli hakemler ve karşılaşmaların programı belli oldu.

TFF 1. Ligde haftanın hakemleri belli oldu

29 Eylül 2016 15:09

TFF 1. Lig’in 6. haftası, Cumartesi günü Bandırmaspor - Manisaspor karşılaşması ile başlayacak. TFF. 1 Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programları şöyle:

1 Ekim Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Manisaspor: Özgüç Türkalp
19.00 Göztepe - Elazığspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Caner Ak

2 Ekim Pazar
16.00 Eskişehirspor - Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Sivasspor - Altınordu: Koray Gençerler
16.00 Samsunspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Mersin İdmanyurdu - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun
19.00 Yeni Malatyaspor - Balıkesirspor: Murat Özcan
19:00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor: Bülent Birincioğlu 


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