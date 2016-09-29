TFF 1. Lig’in 6. haftası, Cumartesi günü Bandırmaspor - Manisaspor karşılaşması ile başlayacak. TFF. 1 Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programları şöyle:
1 Ekim Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Manisaspor: Özgüç Türkalp
19.00 Göztepe - Elazığspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Caner Ak
2 Ekim Pazar
16.00 Eskişehirspor - Boluspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Sivasspor - Altınordu: Koray Gençerler
16.00 Samsunspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 Mersin İdmanyurdu - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun
19.00 Yeni Malatyaspor - Balıkesirspor: Murat Özcan
19:00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor: Bülent Birincioğlu