TFF 1. Lig’in 6. haftası, Cumartesi günü Bandırmaspor - Manisaspor karşılaşması ile başlayacak. TFF. 1 Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programları şöyle:

1 Ekim Cumartesi

16.00 Bandırmaspor - Manisaspor: Özgüç Türkalp

19.00 Göztepe - Elazığspor: Abdülkadir Bitigen

19.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Caner Ak

2 Ekim Pazar

16.00 Eskişehirspor - Boluspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Sivasspor - Altınordu: Koray Gençerler

16.00 Samsunspor - Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 Mersin İdmanyurdu - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Mustafa İlker Coşkun

19.00 Yeni Malatyaspor - Balıkesirspor: Murat Özcan

19:00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor: Bülent Birincioğlu