TFF 1. Lig'de tarihi skor! Tam 11 gol

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 6-5 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Tanju ceza alanı içinde Tayfur ile yaptığı verkaç sonrası topu gerilerden gelen Segbefia'ya kazandırdı, bu futbolcunun vuruşunda Umut, Mitrovic'in eline çarparak önüne düşen topu yakın mesafeden boş kaleye gönderdi. 0-1

36. dakikada sağdan Umut'un kafa ile indirdiği topu Tayfur ceza alanına ortaladı, Segbefia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada Mitrovic'in kaptırdığı topla Mersin İdmanyurdu kalesi önüne kadar sokulan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada Tayfur'a kazandırdı, bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

42. dakikada soldan Umut'tan aldığı topla ceza alanına sokulan Halil'in pasında Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

52. dakikada sağdan Tita'nın ceza alanına ortasında Abdulkadir'in kafa şutunda top arka direkte ağlarla buluştu. 1-4

64. dakikada ceza alanına sokulan Tita, Tolga ile yaptığı paslaşma sonrası yaptığı vuruşunda topu ağlara yolladı. 2-4

67. dakikada Enes'in soldan cezaalanına ortasında Abdulkadir'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-4

72. dakikada Mersin İdmanyurdu'nun kazındığı serbest vuruşu Abdulkadir kullandı, bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-4

78. dakikada Halil'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 4-5

82. dakikada Halil'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Emre, kaleci Yunus Emre'nin üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 4-6

90+1. dakikada Tita'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay'ın parmaklarının arasında ağlarla buluştu. 5-6

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Onur Karabaş xx, Gökmen Olgaç xx, Mehmet Kısal xx

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre x, Abdulkadir xxx, Enes xx (Mert dk. 90+2 ?), Mitrovic xx, Gökhan xx, Kudbettin x (Sinan Kaloğlu dk. 71 x), Hakan xx, Tita xxx, Mahmut Metin xx, Tolga xx, Pedriel x (Bekir dk. 46 xx)

Yedekler: Mihaylov, Ahmet Taner, Emrah, Furkan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Göztepe: Günay x, Fuchs xx (Canberk dk. 51 x), Tanju xx, Schwechlen xxx, Emre Can xx, Gosso xx (Emre dk. 46 x), Murat xx (Soner dk. 25 xx), Tayfur xx, Halil xxx, Segbefia xxx, Umut xxx

Yedekler: Göktuğ,Elexhander, Salim, Sinan Özkan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Umut (dk. 15 ve 78), Segbefia (dk. 36), Tayfur (dk. 39 ve 42), Emre (dk. 82) (Göztepe), Abdulkadir (dk. 52, 67 ve 72), Tita (dk. 64 ve 90+1) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Schwechlen, Emre, Soner (Göztepe), Hakan, Pedriel, Mitrovic, Enes (Mersin İdmanyurdu)

Hüseyin Kar - Koray Ünlü

