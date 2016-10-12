TFF 1. Lig'de 6 hafta geride kalırken, yaşanan yayın krizi gündemden düşmemişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, futbolseverlere müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada TRT'nin Spor Toto Süper Lig özetleri ve TFF 1. Lig maç yayın hakkını aldığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi. TRT, Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarını aldı. Sporseverlere hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca TFF 1. Lig maçları da TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler... Başta futbolseverler olmak üzere tüm vatandaşlarımız adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, TFF'ye ve TRT'ye teşekkür ederim."