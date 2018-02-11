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TFF: '11 ve 12 Şubat'taki tüm futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacak'

Türkiye Futbol Federasyonu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFF: 11 ve 12 Şubattaki tüm futbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

11 Şubat 2018 13:45

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." 

 

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