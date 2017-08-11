TFF 1.Lig açılış maçı golsüz bitti

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapluhan xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx
Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Yusuf Abdioğlu xx, Alihan Kubalas xx (Alaaddin Okumuş dk. 76 x), Gençer Cansev xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Cheikhou Dieng xx (Sercan Kaya dk. 89 ?), Mehmet Sak xx, Arif Morkaya xx, Kibong Mbamba xxx, Ferhat Kiraz x (Enes Kubat dk. 70 x), İlhan Parlak xx
Yedekler: Altay Bayındır, Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Mahmut Akan, Mert Aydeniz, Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
B.B. Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Tolga Ünlü xx, Ozan Tahtaişleyen xx, Lokman Gör xx, Abdulkadir Özdemir xx, Gökhan Karadeniz xx (Murat Gürbüzerol dk. 74 x), Burhan Eşer x (Kubilay Sönmez dk. 81 ?), Boubacar Mansaly xxx, Erhan Çelenk xxx, Jasmın Trtovac xx, Hamza Younes x (Mert Nobre dk. 70 x)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Altın, Hakan Arslan, Stephane Ghıslaın Acka, Selim Aydemir
Teknik Direktör. Osman Özköylü
Sarı kartlar: Alihan Kubalas (Ankaragücü), Ozan Tahtaişleyen, Boubacar Mansaly (B.B. Erzurumspor)
Ömer Çetin