Diğer
Kategoriler

TFF 1.Lig açılış maçı golsüz bitti

TFF 1. Lig’de 2017-2018 sezonunun açılış maçında Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

TFF 1.Lig açılış maçı golsüz bitti

11 Ağustos 2017 22:20

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapluhan xxx, Hüsnü Emre Çelimli xxx

Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Yusuf Abdioğlu xx, Alihan Kubalas xx (Alaaddin Okumuş dk. 76 x), Gençer Cansev xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Cheikhou Dieng xx (Sercan Kaya dk. 89 ?), Mehmet Sak xx, Arif Morkaya xx, Kibong Mbamba xxx, Ferhat Kiraz x (Enes Kubat dk. 70 x), İlhan Parlak xx

Yedekler: Altay Bayındır, Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Mahmut Akan, Mert Aydeniz, Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

B.B. Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Tolga Ünlü xx, Ozan Tahtaişleyen xx, Lokman Gör xx, Abdulkadir Özdemir xx, Gökhan Karadeniz xx (Murat Gürbüzerol dk. 74 x), Burhan Eşer x (Kubilay Sönmez dk. 81 ?), Boubacar Mansaly xxx, Erhan Çelenk xxx, Jasmın Trtovac xx, Hamza Younes x (Mert Nobre dk. 70 x)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ahmet Altın, Hakan Arslan, Stephane Ghıslaın Acka, Selim Aydemir

Teknik Direktör. Osman Özköylü

Sarı kartlar: Alihan Kubalas (Ankaragücü), Ozan Tahtaişleyen, Boubacar Mansaly (B.B. Erzurumspor)

Ömer Çetin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!