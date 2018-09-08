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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 12 Şubat 

Hakemler: Veli Karakaya, Fatih Söyler, Yusuf Doğan

Kahramanmaraşspor: Özkan, Safa (Furkan dk. 53), Burak, Hurşit, Mehmet İncebacak (Emin dk. 76), Cerem (Emre dk. 72), Cemal, Abdülkadir, Lider, Ethem, Aytürk

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet, Aykut, Sercan, Mehmet Albayrak (Can dk. 74), Mehmet Taşçı, Cebrail, Ömer Bozan (Benhur dk. 51), Emre Özkan, Feridun (Halil Köçer dk. 53), Fevzi
Goller: Sercan (dk. 27) (Şanlıurfaspor), Abdülkadir (dk. 90) (Kahramanmaraş)

Sarı Kartlar: Ethem, Aytürk, Murat, Abdülkadir, Lider (Kahramanmaraşspor), Mehmet Taşçı, Cebrail (Şanlıurfaspor)  

Halil Koyun

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