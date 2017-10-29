TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 Karşıyaka: 3

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Mustafa Cüneyt Çalışkan xx, Ogün Kamacı xx,
Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Yusuf xx (Timuçin dk. 70 x), Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 79 x), Okan xx, İbrahim Ethem Sevinç xx, Ethem xx, Evren Horozal xx Eser xx (Barış dk. 90 ?), Aydın xx
Karşıyaka: Erhan xx, Cenk xx, Arif xx, Ali xx (Anıl dk. 79 x), Mahmut xx, Tayfun xx (Harun dk. 62 xx), Can xx (Hakan dk. 83 x), Mustafa xx, Metin xx, Abdulhamit xx, Özgür xx
Goller: Devrim (dk. 48), Aydın (dk. 68), Evren (dk. 88) (Kahramanmaraşspor), Mahmut (dk. 62 ve 76), Can (dk. 64) (Karşıyaka)
Sarı Kartlar: Ethem, Özkan (Kahramanmaraşspor), Özgür (Karşıyaka)
Halil Koyun