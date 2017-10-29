Diğer
Kategoriler

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 Karşıyaka: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Karşıyaka ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 Karşıyaka: 3

29 Ekim 2017 22:12

Stat: 12 Şubat

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Mustafa Cüneyt Çalışkan xx, Ogün Kamacı xx,

Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Yusuf xx (Timuçin dk. 70 x), Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 79 x), Okan xx, İbrahim Ethem Sevinç xx, Ethem xx, Evren Horozal xx Eser xx (Barış dk. 90 ?), Aydın xx

Karşıyaka: Erhan xx, Cenk xx, Arif xx, Ali xx (Anıl dk. 79 x), Mahmut xx, Tayfun xx (Harun dk. 62 xx), Can xx (Hakan dk. 83 x), Mustafa xx, Metin xx, Abdulhamit xx, Özgür xx

Goller: Devrim (dk. 48), Aydın (dk. 68), Evren (dk. 88) (Kahramanmaraşspor), Mahmut (dk. 62 ve 76), Can (dk. 64) (Karşıyaka)

Sarı Kartlar: Ethem, Özkan (Kahramanmaraşspor), Özgür (Karşıyaka)

Halil Koyun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç