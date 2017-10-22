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TFF 3. Lig 3. Grup UTAŞ Uşakspor: 1 - Karacabey Birlikspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Karacabey Birlikspor’u 1-0 mağlup etti. UTAŞ Uşakspor bu skorla grubunda liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup UTAŞ Uşakspor: 1 - Karacabey Birlikspor: 0

22 Ekim 2017 20:28

Stat: Bir Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Adem Şahin xx, Güner mumcu Taştan
UTAŞ Uşakspor: Ersin xxx, Ahmet xxx, , Doğan xx, Nurettin xx (Oğuzhan dk:83 ?), Halil İbrahim xxx, Selçuk xx, Şahin xxx (Murat dk:87 ?), Ekrem xxx (Özgen dk:73 x), Ender xx, Levent xx, Fatih xxx

Yedekler: Yağızcan, Emrah, Murat, Özgen, Oğuzhan, İbrahim, Hakan

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

Karacabey Birlikspor: Mert x, Ömer x, İmam x, Sedat xx, İlyas x (Emre dk:64 x), Bünyamin xx, Ozan x, Ali xx, İlyas x, Yusuf x (Emirhan dk:67 x), Barış x (Bartu dk:74 x)

Yedekler: Ali T, Emre, Çağrı, Bartu, Fatih, Emirhan, Uğur

Teknik Direktör: Selçuk Buğdağcı

Goller: Şahin dk:53 (UTAŞ Uşakspor)

Sarı kartlar: Ahmet (UTAŞ Uşakspor) İlyas, Bünyamin (Karacabey Birlikspor) 

Ertunç Öztürk
 

 

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