TFF 3. Lig 3. Grup UTAŞ Uşakspor: 1 - Karacabey Birlikspor: 0

Stat: Bir Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Adem Şahin xx, Güner mumcu Taştan
UTAŞ Uşakspor: Ersin xxx, Ahmet xxx, , Doğan xx, Nurettin xx (Oğuzhan dk:83 ?), Halil İbrahim xxx, Selçuk xx, Şahin xxx (Murat dk:87 ?), Ekrem xxx (Özgen dk:73 x), Ender xx, Levent xx, Fatih xxx
Yedekler: Yağızcan, Emrah, Murat, Özgen, Oğuzhan, İbrahim, Hakan
Teknik Direktör: Hakan Şapçı
Karacabey Birlikspor: Mert x, Ömer x, İmam x, Sedat xx, İlyas x (Emre dk:64 x), Bünyamin xx, Ozan x, Ali xx, İlyas x, Yusuf x (Emirhan dk:67 x), Barış x (Bartu dk:74 x)
Yedekler: Ali T, Emre, Çağrı, Bartu, Fatih, Emirhan, Uğur
Teknik Direktör: Selçuk Buğdağcı
Goller: Şahin dk:53 (UTAŞ Uşakspor)
Sarı kartlar: Ahmet (UTAŞ Uşakspor) İlyas, Bünyamin (Karacabey Birlikspor)
Ertunç Öztürk