TFF 3. Lig

Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Hakan Akkaynak xx, Yasin Kılıç xx
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Fikret Topaloğlu xx, Saffet Gurur Yazar xx, Emre Tosun xxx, Osman Bayrak xx, Sedat Dursun xx, Özgür Kedikli xx (Dk. 84 İbrahim Has?), Emre Pehlivan xx (Dk. 64 Gökhan Üner xx), Mustafa Aydoğdu xxx (Dk. 74 Tolga Şahin x), Tuğay Adamcıl xx, Aykut Çift xxxx
Gölcükspor: İlyas Türengül xx, Kadir Gezer xx, Ali Mert Işık xx (Dk. 74 İsmail Yüksek ?), Erdem Korkmaz Güner xx, Barış Şen xx (Dk. 46 Oğuzhan Ceylan xx), Furkan Özyapı xx, İbrahim Demirer xx, Ali Göçmen xx, Sercan Sevinç xx, Ömer Faruk Canbirdi xx, Yusuf Tursun xx (Dk. 46 Batuhan Boyoğlu xx)
Sarı kart: Sedat Dursun, Saffet Gurur Yazar, OsmanBayrak (Diyarbekirspor), Kadir Gezer, Ömer Faruk Canbirdi, İsmail Yüksek, Erdem Korkmaz (Gölcükspor)
Kırmızı kart: Sercan Sevinç (Dk. 83) (Gölcükspor)
Goller: Aykut Çift (Dk. 19 ve 31) (Diyarbekirspor), Oğuzhan Ceylan (Dk. 80) (Gölcükspor)
Mehmet Çakan