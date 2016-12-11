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TFF: 'Alçakca saldırıyı lanetliyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Arena önünde meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

TFF: Alçakca saldırıyı lanetliyoruz

11 Aralık 2016 09:19

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı 

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena çevresinde meydana gelen hain bombalı saldırılarda, polis ve vatandaşlarımızın şehit olduğunu, çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden polis ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatı'na ve Milletimize başsağlığı, yaralı polis ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Etiketler: TFF


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