TFF Başkan Vekili’nden Caner Erkin açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Spor Güvenliği Çalıştayı’nda açıklamalarda bulundu. Caner Erkin’in Medipol Başakşehir mücadelesinde hakeme küfrettiği görüntülerle ilgili konuşan Güreli, “Futbol federasyonunun spor disiplin hukuku çok ayrı bir şey. Bizim halkımızın da tam ayırt edebildiğini sanmıyorum. 6222 sayılı şiddetin önlenmesi yasası hükümetin iradesidir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun spor disiplini çok ayrı bir şeydir. Spor disiplin hukuku profesyonel disiplin kurulu ve ardından tahkim kurulu ile sonuçlanan kesin temyiz mercii ile sonuçlanan hüküm tamamen spor hukukundaki disiplin uygulamasıdır. Caner Erkin’in hareketi spor hukukudur. Bu şiddet yasası ile ilgili değil” şeklinde konuştu.

"CANER’İN DİSİPLİN SEVKİ DUDAK OKUMA İLE YAPILMADI"

Güreli, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği görüntülerini değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

“Seneler önce Emre Belözoğlu için yapılmış. Orada da ayrımcılıktan olduğu için gönderilmiş. Şunu açıklıkla ifade edeyim, disiplin müfettişleri ve hukuk müşavirliğimiz, dudak okumadan disiplin sevki yapmadı. Caner Erkin çok aşırı, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle ve golü attıktan sonraki akan görüntülerde yaptığı hareketler nedeniyle iki konudan disipline sevk edildi. Raporda olmaması için kendi aramızda da konuşuyoruz, bu konuda Merkez Hakem Kurulu’na da yönetim olarak, temsilciler, hakemler kurullarının birim başkanlarına da gerekli uyarıları yaptık. Bu konuda hakemlerimizin de hassas olmaları gerekiyor. O anda bu işleri bize bırakmadan yani yoruma mütekamil bir takım disiplin sevklerine meydan vermeden saha içinde olan her şey hakem raporuyla tespit edilir, yazılır ve ona göre disiplin müfettişi otomatikman bir sevk yapar. Kendi yorum yapmaz. Saha dışındaki olaylar ise yani spor alanı içinde ama hakemin hakim olduğu sahanın dışındaki soyunma koridorları ve her yer buna dahildir. Özellikle derbi maçlarda 4-5 tane temsilci tayin ediliyor. Temsilcilerin yazdığı raporların sonucunda disiplin müfettişi ve hukuk müşavirlerinin yaptığı sevklerdir. Bu birimler hiçbir şekilde yorum yapmaz. Oradan gelen raporu disipline sevk eder. Hem hakem gözlemcilerinin hem hakemlerin hem temsilcilerin hassasiyetle davranmaları ve raporlarını da o anda yazarak FYS sistemine göndermeleri gerekmektedir. Gece 24.00-01.00’i geçmemesi lazım. Bu rapor sisteme düştükten sonra hiç kimse bunu değiştiremez. Hukuk ve disiplin müşavirliğine düşer ondan sonra gerekli sevkler yapılır.”

“DİSİPLİN HUKUKUMUZDAN SORUMLUYUZ”

Güreli, Beşiktaşlı futbolcular Talisca ve Tosic’in dün savcılığa çağrılması ile ilgili konuşarak, “Futbolun marka değeri açısından yorum yapmayayım. 6222 şiddet yasasının uygulaması ile ilgili. Spor sahası içindeki spor disiplin hukuku uygulandı ama demek ki savcılarımız kendilerine göre bir konuyu daha araştırmak istemiş olabilirler. Konuya tam vakıf değilim. Savcılarımızın soruşturması, sonra da hakimlerin kovuşturması adalet mekanizmasıdır, yasaya göre işler. Ne gaye ile çağırdıklarını bilemem ve bu konuda yorum yapamam. Biz sadece kendi futbol disiplin hukukumuzdan sorumluyuz” diye konuştu.

“TFF OLARAK VAR SİSTEMİNİN ARKASINDAYIZ”

Önümüzdeki günlerde Süper Lig mücadelelerinde test edilecek olan Video Hakem Sistemi ile ilgili konuşan Hüsnü Güreli, “VAR dediğimiz uygulamaya var gücümüzle başladık ve devam ediyoruz. Dünyada bunun ifhap kuruluşu tarafından tasdik edilmesi lazım. Bunun için önce offline ve online testlerin yapılması lazım. Önümüzdeki 4 maçta her hafta bu testler uygulanmaya başlanacak. TFF olarak VAR sisteminin sonuna kadar arkasındayız, destekliyoruz. Bittiği gün, bittiği an bu protokollere başlayacağız. Ocak, şubat ne zaman biterse başlayacağız. TFF olarak bütün sözleşmeler, anlaşmalar, teknik ekipmanı, teknolojiyi sağladık. Danışmanlar geldi, firmalar geldi, ihale yaptık her şey bitti. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bora Akyol