TFF Başkanı Demirören'den, Almanya Futbol Federasyonu başkanına cevap

Eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanımızın, tutkulu bir futbolsever olduğu ve Türkiye'de bu sporun gelişmesi için büyük katkılar yaptığı herkesçe çok iyi bilinen bir gerçektir.

Bu bağlamda, üçü de Türk asıllı Almanya doğumlu futbolcular olan, Alman Milli Takımı'nın oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile A Milli Takımımızın forveti Cenk Tosun ile görüşmesi son derece olağan bir durumdur.

Hangi milletten olursa olsun, bir ülkenin devlet başkanı tarafından görüşmeye davet edilen futbolcuların, bu çağrıya icabet etmesi çok normaldir.

Almanya Futbol Federasyonu başkanı örneğinden görüleceği üzere, futbola siyaset bulaştırmak korkunç bir hatadır. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi adına, hiçbir şekilde böylesi bir davranış içinde bulunmayacak ve UEFA EURO 2024 adaylık oylamasının son anına kadar UEFA'nın çizdiği kurallar içinde mücadelesini sürdürecektir.

Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı