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TFF, Bursaspor kafilesine yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'a taraftarları tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

TFF, Bursaspor kafilesine yapılan saldırıyı kınadı

26 Şubat 2017 12:31

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, mücadele sonrasında taraftarları tarafından otobüste saldırıya uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) saldırı sonrası yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı.

'Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor futbol takımı kafilesine, Kasımpaşa maçı sonrasında takım otobüsünde yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bursaspor camiasına geçmiş olsun dilerken, olayda yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz.
Bu saldırıyı yalnız güzide bir kulübümüze yönelik değil, Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyor, sorumluların adalet önünde hak ettikleri cezayı bir an önce almalarını bekliyoruz." 

Etiketler: Bursaspor, TFF


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