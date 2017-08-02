TFF de resmen açıkladı

A Mili Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler, bugün Romanya'ya giderek Lucescu ile bir araya geldi. İlk olarak 4 maçlık teklif sunan TFF yetkilileri, Rumen hocadan olumsuz yanıt aldı. Ardından devam eden görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya varıldı. Başkan Yıldırım Demirören ile bu akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek olan Rumen teknik adamın, cuma günü resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Bozhan Memiş

