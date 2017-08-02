Diğer
Kategoriler

TFF de resmen açıkladı

A Mili Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.

TFF de resmen açıkladı

02 Ağustos 2017 20:06

 A Mili Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler, bugün Romanya'ya giderek Lucescu ile bir araya geldi. İlk olarak 4 maçlık teklif sunan TFF yetkilileri, Rumen hocadan olumsuz yanıt aldı. Ardından devam eden görüşmeler sonucunda 2+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya varıldı. Başkan Yıldırım Demirören ile bu akşam 20.30'da İstanbul'a gelecek olan Rumen teknik adamın, cuma günü resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.
TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Mircea Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış olup imza töreni 4 Ağustos 2017 Cuma günü saat 14.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacaktır. Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz" denildi. 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: A Mili Takım, Mircea Lucescu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!