TFF Hakem Kurulu kararları için yargı yolu açıldı

Spor Hukukçusu Av. Serkan Kartal, müvekkili profesyonel futbol menajerinin, Galatasaray Spor Kulübü’nden olan alacağına ilişkin olarak, TFF talimatları gereğince, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na yaptığı başvuru üzerine, taraflarca seçilen hakem heyeti tarafından verilen kararın usul, yasa ve hakkaniyete aykırı olması gerekçesiyle, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz ederek, söz konusu hakem heyeti kararının, iptalini istemişti.

Av. Serkan Kartal mahkemece yapılan yargılama neticesi, tüm taleplerinin kabul edilerek, TFF Hakem Kurulu’nun usul ve yasaya aykırı kararının kaldırıldığını ifade etti. Galatasaray Spor Kulübü’nün, söz konusu kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 18.04.2016 tarihinde vermiş olduğu kararla mahkeme kararının onanmasına karar verdi. Galatasaray Spor Kulübü vekilinin karar düzeltme talebi de, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2017 yılının bitmesine kısa bir süre kala verdiği karar ile ret edildi.

Böylece TFF hakem kararlarına karşı yargı yoluna başvurulmasının mümkün olduğuna ilişkin, emsal nitelikte bir karar çıktı. Av. Serkan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararlarında yaşanan, bir takım olumsuzluklara karşı, yargı yolunun açılmasının, adalet ve hakkaniyet açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.