Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 08.12.2016 tarih ve 40 sayılı toplantısında alınan karar ile Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 80. Maddesi'nde 2. fıkrası (b) bendinde yer alan Ulusal Lisans için kabul edilebilir sapma miktarının 2017/18 sezonunda yüzde 10'a düşürülmesi, 2018/19 sezonundan itibaren ise Süper Lig kulüplerinde 10 milyon TL'yi, TFF 1. Lig kulüplerinde ise 3 milyon TL'yi aşamayacağı kararlaştırdı.