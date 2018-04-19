TFF: 'Maçla ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek'

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, mücadele yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafası, atılan yabancı cisimler nedeniyle yarılırken, hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı tatil etti. Kalkavan'ın mücadeleyi tatil etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir.

Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.

Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

