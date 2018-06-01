TFF Olağan Genel Kurulu başladı

TFF Olağan Genel Kurulu, 294 delegeden 185’inin katılımıyla yeterli sayıya ulaşarak, Ankara’da toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marş'ıyla başlayan Genel Kurul’da Divan Başkanlığına Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan seçildi. Genel Kurul’a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra FIFA ile UEFA yetkilileri ve delegeler katıldı. Genel Kurul gündemi okunarak gündemin ilk maddesine geçildi. İlk maddede delege değişiklikleri kabul edildi. Olağan Genel Kurul şu sıralarda devam ediyor.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Burak Altun

