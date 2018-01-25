TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı



Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan Tahkim Kurulu’nun 25 Ocak 2018 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki aldığı kararlar şöyle:

“E.2017/245 - K.2017/280-Ek

Futbolcu Olcan Adın, kurulumuzun 13.07.2017 tarih ve E.2017/245 - K.2017/280 sayılı kararına ve 14.12.2017 tarihli ek kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Talebin reddine oy birliği ile,

E.2017/486 - K.2018/ 20

Elaziz Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcu Mustafa Bedirhan Çelik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 27.10.2017 tarih ve E.2017/531 - K.2017/588 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,

E.2018/8 - K.2018/21

Turgutlu Spor Kulübü'nün, futbolcu Halil İbrahim Pekşen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 20.10.2017 tarih ve E.2017/552 - K.2017/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Turgutlu Spor Kulübü'nün başvurusunun feragat nedeniyle reddine, oy birliği ile,

E.2018/9 - K.2018/ 22

Turgutlu Spor Kulübü'nün, futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.12.2017 tarih ve E.2017/565 - K.2017/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Turgutlu Spor Kulübü'nün başvurusunun feragat nedeniyle reddine, oy birliği ile,

E.2018/15 - K.2018/ 23

Çorum Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcusu Emre Yüksektepe hakkındaki PFDK'nın 19.01.2018 tarih ve

E.2017-2018/510

K.2017-2018/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Emre Yüksektepe müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”