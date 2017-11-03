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TFF Tahkim Kurulu, Rodallega'nın cezasını 2 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorumspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza alan Hugo Rodallega'nın cezasını 2 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, Rodalleganın cezasını 2 maça indirdi

03 Kasım 2017 15:41

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 3 Kasım 2017 günlü (54) sayılı olağanüstü toplantısında aldığı karar şöyle:

"Trabzonspor futbolcusu Hugo Rodallega Martinez'in, PFDK'nın 31.10.2017 tarih ve E.2017-2018/289 - K.2017-2018/335 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oy birliği ile,
Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir."
 

Etiketler: Rodallega, TFF Tahkim Kurulu

 

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