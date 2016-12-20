Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bugün yapılan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. PFDK tarafından verilen kararlar şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Aşçıoğlu’nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 18 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu)

TFF Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Aşçıoğlu’nun yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 24 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir."