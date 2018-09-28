TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Balıkesir Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Bugsaş Spor, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.