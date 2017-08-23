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TFF’den ’biletsiz seyirci’ açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig Play Off final maçında TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun stadyuma biletsiz seyirci aldırdığı yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

TFFden biletsiz seyirci açıklaması

23 Ağustos 2017 12:57

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Çeşitli medya kuruluşlarında Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya’da oynanan TFF 1. Lig Play Off final müsabakasında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyemiz Sayın Cengiz Zülfikaroğlu’nun stadyuma biletsiz seyirci aldırdığı yönünde tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu veya Sayın Cengiz Zülfikaroğlu’na Savcılık veya Emniyet Teşkilatı’ndan herhangi bir bildirim yapılmamışken maksatlı olarak karalama amacıyla yapılan haberler ile bu iddiaları bile doğrulayamayan görüntülerin yayınlanmasının suç oluşturduğunu vurgulamak isteriz.

Yayınlanan görüntülerde Göztepe A.Ş. Kulübünün başkan ve yönetim kurulu üyelerinin eş ve çocuklarının yaşadığı sorun sebebiyle Göztepe A.Ş. Kulübü Başkanvekili Sayın Talat Papatya’nın ricası üzerine turnikelerin bulunduğu alana inen kalabalık içindeki Sayın Cengiz Zülfikaroğlu görülmektedir. Esasen bu iddialara Göztepe A.Ş. Kulübü tarafından gerekli yanıt zaten verilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cengiz Zülfikaroğlu’nun stada biletsiz seyirci alınmasına yönelik bir talimat vermesi veya arama yapmaya yetkili kişileri görevlerini yapmaktan alıkoyması söz konusu olamaz."

Etiketler: TFF


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