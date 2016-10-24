Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada aşil tendonu kopan milli oyuncu Caner Erkin için TFF'den geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Toto Süper Lig 8. hafta maçında A Milli Takım oyuncusu Caner Erkin, geçirdiği sakatlığın ardından dün gece ameliyat edildi. En kısa sürede sağlına kavuşmasını temenni ettiğimiz milli futbolcu Caner Erkin ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.