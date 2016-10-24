Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » TFF’den Caner Erkin’e geçmiş olsun mesajı

TFF’den Caner Erkin’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aşil tendonu kopan ve ameliyat olan milli futbolcu Caner Erkin için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFFden Caner Erkine geçmiş olsun mesajı

24 Ekim 2016 11:02

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada aşil tendonu kopan milli oyuncu Caner Erkin için TFF'den geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Toto Süper Lig 8. hafta maçında A Milli Takım oyuncusu Caner Erkin, geçirdiği sakatlığın ardından dün gece ameliyat edildi. En kısa sürede sağlına kavuşmasını temenni ettiğimiz milli futbolcu Caner Erkin ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!