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TFF’den Cavcav’a geçmiş olsun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFFden Cavcava geçmiş olsun

21 Ocak 2017 14:44

TFF, bu sabaha karşı evde geçirdiği bir travma sonrası şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın rahatsızlanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın İlhan Cavcav'a acil şifalar diler, biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.” 

Etiketler: Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)


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