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TFF'den İzmir Marşı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor'un, taraftarlarının İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği iddialarını yalanladı.

TFFden İzmir Marşı açıklaması

02 Kasım 2016 14:26

TFF, Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada Adana Demirspor'un, taraftarlarının İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Adana Demirspor Kulübü, 30 Ekim 2016 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı sonrasında taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.

Disiplin sevk işleminin bir basın organı ve sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi "Adana Demirspor taraftarlarının hep bir ağızdan İzmir Marşı okuması ve taraftarların 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratı yapması" ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

1923'te kurulan Cumhuriyetimiz ile yaşıt olmaktan her zaman kıvanç duyan Türkiye Futbol Federasyonu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden hareketle, Türk futbolunu geliştirmeyi temel hedef edinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkanı, Yönetim Kurulu ve tüm personeli ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yüce Önder Atatürk'ün ve kurucu değerlerinin en sadık taraftarlarından ve koruyucularındandır.

Söz konusu olayda sevk işlemi TFF Temsilcisinin raporunda yer alan "taraftarların çirkin ve kötü tezahüratları" nedeniyle yapılmıştır.

Futbolda çirkin ve kötü tezahürata yer olmadığını bir kez daha hatırlatarak, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
 

Etiketler: İzmir Marşı, TFF


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