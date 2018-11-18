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TFF'den Konya'ya teşekkür

TFF'den Konya'ya teşekkür
TFF'den Konya'ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu dolduran ve desteklerde bulunan Konya halkına teşekkür etti.

TFF'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz. 

Tek yürek olup coşkusuyla Ay-Yıldızlıların yanında olan, görsel şovları ile müsabakaya ayrı bir renk katan 42 bin futbolseverimiz, Milli Takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar; başta Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Milli Takımımız için her türlü imkanı sağlayan Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.  

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