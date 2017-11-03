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TFF'den Nuri Şahin'e teşekkür

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Nuri Şahin'in ay-yıldızlı formaya dün veda ettiğini açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yıldız oyuncu için teşekkür mesajı yayınladı.

TFFden Nuri Şahine teşekkür

03 Kasım 2017 15:07

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli takımlarımıza her yaş grubunda 14 yıl hizmet ederek ülkesine sevgi ve bağlılığını gösteren, ay-yıldızlı formayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin'e, Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Profesyonelliği, gençlere örnek kişiliği, alt yapı kültürü ve pes etmeyen mücadele gücüyle U17 Milli Takımımızın 2005 yılında Avrupa Şampiyonu olmasında ve aynı sene FIFA U17 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmesinde büyük katkıları olan, A Milli Takım'da kaptanlık da yapmış futbolcumuzun bu kararını saygıyla karşılıyoruz.

Çok sevdiği milli formaya veda ederken, '10-15 senelik bir jenerasyon var' diyerek Türk futboluna güvenini bir kez daha ifade eden Nuri Şahin'in bilgi ve deneyimlerinden ilerleyen süreçte faydalanmak istediğimizi belirtir, bundan sonraki futbol yaşamında ve hayatında başarılar dileriz."
 

 

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