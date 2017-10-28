TFF'den Olimpiyat Şampiyonu millilere moral yemeği

Türkiye Futbol Federasyonu İdari İşler, Organizasyonlar ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, son Olimpiyat Şampiyonu İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile İngiltere karşılaşması öncesi Antalya Belek Regnum Otel'de yemekte bir araya geldi. Yemeğe Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin ve milli futbolcularının yanı sıra İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Cengiz Zülfikaroğlu; son iki dünya ve son Avrupa şampiyonu millileri Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndaki şampiyonluğundan dolayı kutlarken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in İngiltere maçı öncesi takıma başarı dileklerini de iletti. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir de TFF Yönetimi'nin her zaman kendilerinin yanında olması ve olimpiyat şampiyonluğu için verdiği özel ödül nedeniyle Cengiz Zülfikaroğlu ile şahsında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etti. Cengiz Zülfikaroğlu, yemeğin ardından hazırlattığı sürpriz hediyeleri Milli Takım oyuncularına verdi.

Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak Türkiye-İngiltere karşılaşması TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak.