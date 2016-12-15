Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Bakan Kaya, 10 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş’ta hain terör saldırısı sonucu 44 vatandaşın şehit düştüğünü, yaralıların olduğunu ifade ederek, “Bu hain terör saldırısı milletimizin birlik ve beraberliğine yapılmış haince bir saldırıdır. Buradan nefretle ve şiddetle bu terörü lanetliyorum bir kez daha. Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz orada stattan çıkan vatandaşlarımızı korumakla görevli olan güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız. Terör bir kez daha bu çirkin yüzünü emniyet güçlerimize karşı göstererek çirkin yüzünü ortaya koymuştur. Milletimizin birlik ve beraberliğine yapılan bu saldırı aslında başka güç odaklarının da bu işin içinde olduğunu göstermekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli seferberlik milletimizin bütün fertlerinde yankı buldu. TFF’nin değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri şehitlerimizin yakınları, aileleri için kendileri bir destek sunmak istediler. Biz devlet olarak, millet olarak her zaman şehitlerimizin yakınlarına ve ailelerine sahip çıkıyoruz. 15 Temmuz’dan sonra da bugüne kadar da Aile Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları, Gaziler Daire Başkanlığı, şehitlerimizin ailelerine, evlatlarına, anne, babalarına sahip çıkmak bizim için büyük bir onur. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. TFF’nin, diğer vakıf ve STK’ların verdikleri katkı belki maddi olarak değil ama milletimizin birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok büyük bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Şehitler Tepesi’nin boş olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz”

Bütün terör saldırıları karşısında Türk milletinin birlik ve beraberliğini güçlü kılarak teröre en güzel yanıtı verdiğini belirten Bakan Kaya, “Bugün de 79 milyon vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde terörü lanetliyor ve Şehitler Tepesi’nin boş olmadığını tüm dünyaya gösteriyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece hiçbir terör örgütü amacına ulaşamayacaktır. Terörle mücadelemiz de devlet olarak, millet olarak kararlılıkla devam edecektir. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyorum şehit yakınlarımıza sahip çıktıkları için. Biz de devlet olarak her zaman şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız, çocukları, eşleri, anne, babaları bizlere emanet. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Bu ülke bölünmeyecek, bu ülkeyi bölemeyecekler”

Demirören ise Beşiktaş Stadı’nın çevresinde yapılan hain saldırıya değinerek şunları kaydetti:

“Beşiktaş Stadı’nın çevresinde yapılan hain saldırı toplumumuzu üzmüştür ama bir o kadar da toplumumuzu, futbol ailesini bir araya getirmiştir. Bizler futbol ailesi olarak omuz omuza terör örgütüne Türkiye’ye yapılacak her türlü hain saldırıya karşı birlik, beraberlik içinde olduğumuzun örneklerini de o günden beri gösteriyoruz. Bunun son olmasını diliyorum, bu ülke bölünmeyecek, bu ülkeyi bölemeyecekler. Çünkü bizler birlik olduğumuz sürece her şeyin altından kalkacak yüce bir imana sahibiz. Futbol ailesine düşen görevler var, Futbol Federasyonu olarak bu acılı günde ufakta olsa şehitlerimizin ailelerine katkıda bulunmak istedik. Olaydan hemen sonra yönetim kurulunda aldığımız kararla şehit ailelerimize 3 milyon lira bağışlama kararı aldık. İnanıyorum ki bizden sonra kulüplerimiz, diğer sivil toplum kuruluşları da ekibe katılarak şehit ailelerimize yardımcı olacaklardır. İnşallah son olur, tek bayrak tek ülke olarak da bu işe biz devam edeceğiz diyorum.”

Goncagül Özcan