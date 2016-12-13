TFF internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 13 Aralık 2016 tarihinde yaptığı toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 3 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi. Vodafone Arena Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan hain saldırının ardından alınan karara göre, bu yardım adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra tüm şehit ve gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.

Hain terör saldırısında hayatını kaybeden polis ve sivil şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatı’na, Milletimize başsağlığı, yaralı polis ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."