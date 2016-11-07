Federasyonun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Adana'da dün meydana gelen terör saldırısında, aynı zamanda Adana Bölgesi Aday Hakemi olan Polis Memuru Mustafa Yeli'nin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

22 yaşında şehit olan Polis Memuru Mustafa Yeli'nin cenazesi bu sabah Adana Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya uğurlandı. Şehidin cenazezi Malatya Şehir Mezarlığı'nda bugün ikinde namazına müteakip toprağa verilecek.

Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.