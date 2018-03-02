TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.