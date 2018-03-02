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TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

TFFden şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

02 Mart 2018 10:40

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 2-5 Mart 2018 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak. Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

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