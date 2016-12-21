İki gündür haber alınamayan Amedspor Kaptanı Şehmus Özer’in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehmus Özer’in ölüm haberi üzerine TFF de resmi internet sitesinden taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcularından Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler camiasına başsağlığı dileriz" denildi.