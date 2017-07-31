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TFF'den Şenol Güneş açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teknik direktörlük görüşmelerinde bulundukları Şenol Güneş ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

TFFden Şenol Güneş açıklaması

31 Temmuz 2017 21:53

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bilgisi dahilinde bugün Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş ile Beşiktaş'taki görevinin yanı sıra A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Federasyonumuzda bir görüşme yapılmış, kendisine 2018 Dünya Kupası kalan grup eleme maçlarında görev yapması için bir öneride bulunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Sayın Şenol Güneş'in aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz" denildi. 


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