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TFF'den Trabzon'a teşekkür

TFF'den Trabzon'a teşekkür
TFF'den Trabzon'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile oynanan mücadelede Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelerek Milli Takımı yalnız bırakmayan futbolseverlere teşekkür etti.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye'nin Rusya ile Trabzon'da oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıları desteklemek için Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelen taraftarlara TFF'den teşekkür geldi.
TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile oynadığı müsabakada Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. UEFA EURO 2024'e aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla Ay-Yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir.
A Milli Takımımızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübü'ne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz."  

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