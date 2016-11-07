Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » TFF’den van Persie açıklaması

TFF’den van Persie açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Robin Van Persie’nin ambulansın geç gelmesinden dolayı hastaneye gitmekte geciktiği yönündeki haberler ile ilgili açıklama yaptı.

TFFden van Persie açıklaması

07 Kasım 2016 10:05

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’nin Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Van Persie’nin bir süre ambulans beklemesi tartışmalara yol açmıştı.

Konuyla ilgili TFF’den de açıklama geldi. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam, Spor Toto Süper Lig’de oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor-Fenerbahçe A.Ş. karşılaşmasında, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Robin van Persie’nin yaşadığı sakatlığın ardından bazı medya organlarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.

Ortaya atılan bu iddialarla ilgili olarak; müsabakanın TFF Temsilcisi’nin konuyla ilgili raporunu aşağıda, kamuoyunun bilgilerine sunarız:

Karşılaşmanın 37. dakikasında Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ceza alanının içerisinde, Fenerbahçe A.Ş.’den 10 numaralı futbolcu Robin van Persie sakatlanmıştır. İlgili oyuncu, saha içerisinde yapılan müdahale sonrasında sedye ile saha dışına alınmıştır. Saha içerisindeyken, Fenerbahçe A.Ş. yetkilileri tarafından herhangi bir ambulans talebi olmamıştır. Soyunma odası koridorunun başında yapılan değerlendirme sonrasında ise, oyuncunun film çektirmek için hastaneye gitmesi gerektiği söylenmiştir. O esnada, müsabaka devam ettiği için saha içerisinde bulunan biri özel hastaneye, diğeri ise Sağlık Bakanlığı’na ait 2 acil yardım ambulansından Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ambulans, stadyum dışından dolaşarak, stadyumun Protokol Tribünü girişine gelmiştir. Ambulans personeli, stadyum içerisinde bulunan ambulansın Maraton Tribünü tarafından çıkıp, Protokol Tribünü’nde bulunan takımların giriş kapısına geliş süreci esnasında ve stadyumun dışarısında bulunan kalabalıktan dolayı zaman kaybı yaşandığını ifade etmiştir. Daha sonra ise oyuncu, ambulans ile hastaneye götürülmüştür.

Diğer yandan; Manisa 19 Mayıs Stadyumu Müdürü Rıza Çakır’dan alınan bilgiye göre de; Fenerbahçe A.Ş. oyuncusu Robin van Persie için, ilgili futbolcu yaşadığı sakatlıktan sonra oyundan alınıp, soyunma odası koridorunun başına götürüldükten sonra ambulans talebi olmuştur. Bu talebin ardından Stadyum Müdürü, ambulans çağrılmasını anons etmiş ve yukarıdaki raporda belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın ilgili ambulansı, oyuncuyu alıp hastaneye götürmüştür."

Etiketler: TFF, Van Persie


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!