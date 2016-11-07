Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’nin Akhisar Belediyespor’u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Van Persie’nin bir süre ambulans beklemesi tartışmalara yol açmıştı.

Konuyla ilgili TFF’den de açıklama geldi. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam, Spor Toto Süper Lig’de oynanan Akhisar Belediye Gençlik ve Spor-Fenerbahçe A.Ş. karşılaşmasında, Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Robin van Persie’nin yaşadığı sakatlığın ardından bazı medya organlarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.

Ortaya atılan bu iddialarla ilgili olarak; müsabakanın TFF Temsilcisi’nin konuyla ilgili raporunu aşağıda, kamuoyunun bilgilerine sunarız:

Karşılaşmanın 37. dakikasında Akhisar Belediye Gençlik ve Spor ceza alanının içerisinde, Fenerbahçe A.Ş.’den 10 numaralı futbolcu Robin van Persie sakatlanmıştır. İlgili oyuncu, saha içerisinde yapılan müdahale sonrasında sedye ile saha dışına alınmıştır. Saha içerisindeyken, Fenerbahçe A.Ş. yetkilileri tarafından herhangi bir ambulans talebi olmamıştır. Soyunma odası koridorunun başında yapılan değerlendirme sonrasında ise, oyuncunun film çektirmek için hastaneye gitmesi gerektiği söylenmiştir. O esnada, müsabaka devam ettiği için saha içerisinde bulunan biri özel hastaneye, diğeri ise Sağlık Bakanlığı’na ait 2 acil yardım ambulansından Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ambulans, stadyum dışından dolaşarak, stadyumun Protokol Tribünü girişine gelmiştir. Ambulans personeli, stadyum içerisinde bulunan ambulansın Maraton Tribünü tarafından çıkıp, Protokol Tribünü’nde bulunan takımların giriş kapısına geliş süreci esnasında ve stadyumun dışarısında bulunan kalabalıktan dolayı zaman kaybı yaşandığını ifade etmiştir. Daha sonra ise oyuncu, ambulans ile hastaneye götürülmüştür.

Diğer yandan; Manisa 19 Mayıs Stadyumu Müdürü Rıza Çakır’dan alınan bilgiye göre de; Fenerbahçe A.Ş. oyuncusu Robin van Persie için, ilgili futbolcu yaşadığı sakatlıktan sonra oyundan alınıp, soyunma odası koridorunun başına götürüldükten sonra ambulans talebi olmuştur. Bu talebin ardından Stadyum Müdürü, ambulans çağrılmasını anons etmiş ve yukarıdaki raporda belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın ilgili ambulansı, oyuncuyu alıp hastaneye götürmüştür."