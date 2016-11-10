TFF, Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili inceleme ve çalışmaların FIFA, UEFA ve IFAB ile koordineli bir şekilde takip edildiğini açıkladı. Federasyon böylece sistemin tam olarak oturtulması halinde Türkiye’de de kullanılabileceğinin sinyalini verdi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili olarak, geçtiğimiz yıldan beri FIFA, UEFA ve IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) ile iletişim halinde olup, bu kurumlarla koordine inceleme ve çalışmalarını yürütmektedir. Bu inceleme ve çalışmalara örnek olarak; geçtiğimiz yıl TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve MHK temsilcileri, Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin denendiği Heracles Almelo-FC Utrecht Hollanda Ligi Play-Off Ligi maçını yerinde takip ederek, sistem ile ilgili inceleme yapmışlardır. Mayıs 2016’da hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Bülent Yıldırım, IFAB tarafından Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen, Video Hakemlik Sistemi’nin ve bu sistemde kullanılacak ekipmanların hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldığı 3 gün süren bir seminere Türkiye Futbol Federasyonu adına katılmışlar ve bu seminerde aldıkları bilgileri ilgililere aktarmışlardır. Bu seminerde TFF, IFAB ve FIFA’nın Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin tanıtımı için davet ettiği ilk federasyonlardan biri olmuştur. Ayrıca; Şampiyonlar Ligi Finali ile FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası Yarı Finali’ni yönetmiş FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da Eylül ayında katıldığı 2018 FIFA Dünya Kupası Aday Hakem Semineri’nde, Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında eğitim almış ve bu sistemle ilgili saha uygulamalarına katılmış, seminerde edindiği bilgi ve tecrübeleri de TFF ve MHK ile paylaşmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’ni yürüten firmayla da temas halinde olup, bu sistemde uygulanacak protokolleri, kullanılacak ekipmanları ve IFAB onaylı testleri de yakından takip etmektedir. İlgili sistem, şu an IFAB ve FIFA tarafından test aşamasında olup, henüz uygulanmak için tam olarak hazır değildir."