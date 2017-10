TFMD’den İhlas Haber Ajansı’na ödül yağdı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törende foto muhabirlerine plaket takdim edildi. İhlas Haber Ajansı’ndan ‘Sebahattin Yılmaz - Cem Emir Özel Ödülü’ İsmail Coşkun’a ‘Rafet Hüner Özel Ödülü’ Sadık Cangel’e ve ‘Günlük Yaşam Fotoğrafı Mansiyon’ ödülü Göktürk Fırat’a verildi.

“Televizyonlar için kameramanlar, gazeteler için foto muhabirleri en zor işi yapıyor”

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, programda yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde oynanan algı operasyonlarına karşı en etkili şekilde cevap vermek için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye çalıştıklarını belirterek, “Televizyonlar için kameramanlar, gazeteler için foto muhabirleri en zor işleri gerçekleştiren kişilerdir. 15 Temmuz da hain darbe kalkışmasında bizim arkadaşlarımız o tankların üzerine yürüyen vatanseverlerle omuz omuza en ön safta yer adlılar. Onların çektiği fotoğraflar tarihe çok önemli notlar bıraktı. Onlar olmasaydı biz belki bir dönem sonra bunları unutacaktık. O fotoğraflar hepimizin hafızasına kazındı. Batının üzerimizdeki o kötü algı operasyonu bilmem farkında mısınız giderek hız kaybediyor. Türkiye lehine çok sayıda haberler yazılmaya başlandı. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını dünyada FETÖ’nün yaptığını kabul etmeyen ülke neredeyse kalmadı. Artık son kıvırmaları yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Görmek inanmaktır”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, “Günümüzde medya kelimesi son derece geniş bir alanı kapsıyor. Radyo, televizyon ve gazete olarak bildiğimiz temel medya unsurlarının yanına bugün internet haberciliği gibi son derece hızlı, her an ve her yerde ulaşılabilir medya araçları da eklenmiş durumda” diye konuştu.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Sosyal Medya” olarak bilinen platformların etkisi ise hepimizce malum. Bunları neden ifade ediyorum. 12 Haziran 1984 yılı Foto Muhabirleri Derneği’nin kuruluş tarihidir. 33 yıl sonra, medyanın bu denli değiştiği, zenginleştiği günümüzde fotoğrafın ağırlığının inanıyorum ki gücü hiç değişmedi. Hatta daha da arttı. Zira popülerliğine ve tüketim hızına bakıldığında canlı görüntü daha ön planda görünse de fotoğrafın prestiji, etkisi ve vurucu gücü sahip olduğu değerden hiçbir şey kaybetmemiştir. Zira fotoğraf hemen tüketilebilen bir materyal değildir. Televizyon adeta bir öğütücü gibidir. Son derece hızlı, son derece değişken. Ama fotoğrafın zihinlerdeki sindirim süreci çok daha uzun, etkisi çok daha kalıcı, ifade gücü çok daha çarpıcıdır. Her baktığımızda bizi o etkiye maruz bırakan ve yeni bir etkiyi hissetmemizi sağlayacak ayrıntılar sunabilen fotoğrafın gücüdür. Bugün bu gücü kullanan değerli foto muhabirleri arkadaşlarımızın bu salonda sergilenen kareleri sanıyorum ki sözlerimi haklı çıkarmak hususunda yeterli birer delildir. ‘Görmek inanmaktır’ sözünün habercilikteki birebir karşılığı sizlersiniz. Haberin gerçekliğinin kanıtını an be an ortaya koyan, sizlerin emeği oluyor. Toplumsal olaylarda duygu sizsiniz, detay sizsiniz, delil sizsiniz. Biz siyasiler görevimiz gereği siz değerli medya çalışanları ile iç içe bir mesai sürdürüyoruz. Her mesleğin kendi niteliğine göre zorlukları kolaylıkları vardı ancak, haber kovalamanın stresi ve zorluğu buradaki herkesçe malumdur diye düşünüyorum. Bu noktada tüm basın mensuplarımızın emeği takdire şayandır.”

“Ana muhalefet sözcüsünün şuur kaybı yaşadığını görüyoruz”

“Gazetecilik mesleğinin onuruyla ifa edildiği zaman nasıl mühim bir görevin yerine getirildiği o gece daha iyi anlaşılmıştır" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, CHP sözcüsü Bülent Tezcan’ın sözlerini de eleştirerek, “Mesleğini onuruyla yapan sizler sayesinde kamuoyu bunca çarpıtmanın, yanıltmanın, algı operasyonlarının içerisinde gerçekleri görme şansına sahip olabiliyor.

Bakın bugün FETÖ’nün ülkemizin bağımsızlığına, bütünlüğüne yönelik gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin, aziz milletimizin ayakları altında ezilip toza dönüştüğü o acı ama, şanlı geceyi hepimiz dün olmuş gibi canlı ve silinmez izlerle hatırlıyoruz. Ancak birileri bundan rahatsız ve darbeyi ‘tiyatro’ olarak nitelemeye varacak kadar konuyu saptırmaya, gerçekleri milletten gizlemeye çalışıyorlar. Hatta bugün ana muhalefet sözcüsünün Sayın Cumhurbaşkanımız için ‘faşist diktatör’ diyecek kadar şuur kaybı yaşadığını görüyoruz. Darbeye teslim olup bir evin köşesinde kahve içenlerin, demokrasi için milletiyle beraber kendini meydanlara atanlara ‘diktatör’ demesi son derece manidardır. Darbeyi kahve içerek televizyonda izleyen bir yola girdiyseniz, meydanlarda milletiyle kahramanca direnmiş Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle şuursuz konuşursunuz, hakaret edersiniz” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan’ı Osman Aşkın Bak ise programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Foto Muhabiri arkadaşlarımızı biz hep meclis çalışmaları esnasında, spor müsabakaları esnasındaki bulundukları yerlerden kare yakalamak için gösterdikleri çabalardan yeri geldiği zaman bir sporcudan seri ve çabuk olabiliyorlar. Yağmur çamur demeden zor şartlarda kareleri yakalamak için çaba gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Törene, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, çok sayıda milletvekili, basın kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hakan Çavuşoğlu, Osman Aşkın Bak, Fatih Şahin ve Mehmet Akarca'nın fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmeleri törende renkli görüntülere sahne oldu. Tören hatıra fotoğrafı çekerek son buldu.

Seyid Fatih Poyraz - Derya Yetim