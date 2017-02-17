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TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak Turnuvası başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu 2. Ayak Turnuvası Antalya Belek’de başladı.

TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak Turnuvası başladı

17 Şubat 2017 21:39

Titanic Golf Kulübü'de yapılmakta olan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Belek Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 30 sporcu mücadele ediyor.

Titanic Golf Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada, erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’den Leon Açıkalın 76 Gross Skorla 1. Raundu ilk sırada tamamladı.

Bayanlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübü’nden Tuğçe Erden ve İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Begüm Yılmaz 81 Gross Skorla birinci gün sonunda liderliği paylaştı. TGF Golf Turu 2. Ayak Turnuvası, 18 Şubat’ta oynanacak ikinci raund mücadelesiyle devam edecek.
 

Etiketler: TGF Türkiye Golf Turu 2. Ayak Turnuvası


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