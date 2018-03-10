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TGF'den Maliya Bakanı Ağbal'a teşekkür

Gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 1 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 6183 sayılı Kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanması, Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı 9 Mart 2018 tarihli yazı ile 1 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı.

TGFden Maliya Bakanı Ağbala teşekkür

10 Mart 2018 01:12

TGF Genel Merkez Yönetimi adına yapılan açıklamada, gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde aranan ‘Borcu Yoktur’ yazısının, 1 Ocak 2019’a ertelenmesinin, yerel basına derin nefes aldırdığı vurgulandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, “Söz konusu zorunluluk, Anadolu basınının elini kolunu bağlamış, bazı gazete kuruluşları kapısına kilit vurmuş, bazı basın işletmeleri de kapanma aşamasına gelmişti. Erteleme kararı, yerel basını rahatlatmış, gazete kuruluşlarına nefes aldırmıştır. Şimdi ise üç yıldır onaylanmayan yüzde 20’lik resmi ilan zammının Bakanlar Kurulu’nda imzalanarak yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi. 

Hatırlanacağı gibi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesinde 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklikle, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğu getirilmişti. Ancak, bilhassa yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal tarafından söz konusu belge isteme zorunluluğu 1 Mart 2018 tarihine kadar ertelenmişti.  

 

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