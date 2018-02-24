TGF’den Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Osmaniye’den otobüs ile Hassa ilçesine giden TGF Heyeti, toplanma noktasında görev yapan Mehmetçik ve basın mensupları ile buluştu. Burada bir açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Federasyonumuzun 56. Başkanlar konseyi Toplantısı için Osmaniye’de bulunuyorduk. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durumu ve TSK’nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na desek vermek için buruya geldik. Amacımız Mehmetçiğimize ve burada görev yapan basın mensubu meslektaşlarımıza destek vermektir. TGF olarak devletimizin Zeytin dalı Harekatı’nı sonuna kadar destekliyoruz. Bizler basın mensupları olarak devletimizin ve askerimizin her zaman yanındayız. Bu uğurda canımız da kanımız da vatanımıza feda olsun. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Biz bu harekatın Afrin ile sınırlı kalmamasını, ülkemizi tehdit eden unsurların tamamen temizlenmesi için sonuna kadar bu harekatın devam ettirilmesini destekliyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu sınıra yakın bölgedeki toplantı noktasında görev yapan askerler ve basın mensupları ile de kucaklaşan TGF Heyeti, onlara başarılar diledi.

Daha sonra Hassa Belediyesi’ni de ziyaret eden TGF Heyeti, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel’den durum ile ilgili bilgi aldı. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ziyaretin anısına Demirel7e plaket takdim etti. Ziyaret için teşekkür eden Belediye başkanı Demirel de Karaca’ya belediyenin plaketini takdim etti.

Ali Celal Kaymak