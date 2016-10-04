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TGRT FM yeni yaşını kutluyor

1993 ten beri sesiniz olmaya devam eden TGRT FM yeni yaşını kutluyor. Kurulduğu gündün bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor.

TGRT FM yeni yaşını kutluyor

04 Ekim 2016 12:01

Yayın hayatına 4 Ekim 1993’te İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da başlayan TGRT FM bugün 125 vericisiyle ulusal yayın yapan Türkiye’nin en güçlü radyolarından biri durumunda. Kurulduğu gündün bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor. Kuşak programlar, saat başı haber, günlük gazete ve makale özetleri, arkası yarınlar, spor ve yarışma programları ile aile sıcaklığını yakalayan, dinleyicisini aynı frekansta tutmayı başaran TGRT FM yeni yayın dönemine hafta sonu programlarını yenileyerek girdi. Hafta içi öğle saatlerine yeni bir yarışma programı da ekleyen radyo, dinleyicideki gün boyu dinleme alışkanlığını devam ettirmeyi amaçlıyor.
 

Etiketler: TGRT FM


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