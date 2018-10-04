TGRT FM yeni yaşını kutluyor! Radyoda 25. yılın gururu...

Yayın hayatına 4 Ekim 1993'te İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da başlayan TGRT FM, bugün 122 vericisiyle ulusal yayın yapan Türkiye'nin en güçlü radyolarından biri durumunda. Kurulduğu günden bu yana yaptığı programlı yayıncılıkla, radyonun müzik kutusu olmaktan çok daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ispat eden TGRT FM, ilk günkü heyecanı mikrofona yansıtmaya devam ediyor. Kuşak programlar, saat başı haber, günlük gazete ve makale özetleri, arkası yarınlar, spor ve dinleyiciyle diyalog programları ile aile sıcaklığını yakalayan, dinleyicisini aynı frekansta tutmayı başaran TGRT FM, yeni yayın dönemine bu yıl da iddialı giriyor...

Hülya Aksu Düzgün ile “Hülyalı Sabahlar”da, soluduğumuz havadan içinde bulunduğumuz trafik keşmekeşliğine, sağlığa kadar hayata dair her şeyi duyacaksınız.

Osman Ünlü Hoca-Mustafa Toköz, “İslam ve Toplum” programının yanı sıra “Huzura Doğru” ile gönüllere hitap etmeyi sürdürecek.

Sadık Söztutan ve Ömer Faruk Ünal'ın dönüşümlü konukluğunda Öner Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu “Ara Pası”nda; takımlarının rengine müptela dinleyicinin yorumlarına şahitlik edeceksiniz.

Hande Karagöz'ün “Benim Ailem” programında cemiyetimizin bu en küçük çekirdeğini bulacaksınız.

Dr. İsmail Kapan ve Ataullah Arvas “Söz Sözü Açtı” programında haftayı değerlendirecek.

Yücel Koç, parti grup toplantılarındaki liderlerin polemik ve salvolarını yorumlayacak.

Hasan Sarıçiçek hafta ortasında, “Önümüzdeki maçlara bakalım” diyecek ve haftanın perspektifini çizecek.

Araştırmacı Yazar İsmail Yağcı, cuma günlerinin vazgeçilmez konuğu olmayı sürdürecek.

Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu ile Türkiye'nin yakın dönem jeopolitiği konuşulmaya devam edecek.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, seri ve akıcı konuşmasıyla bu yayın döneminde de mikrofonlarımızdan size seslenmeyi sürdürecek.

Faruk Salt, konuklarıyla toplum olarak birbirimizden uzaklaşmamızın çarelerini bulmaya devam edecek.