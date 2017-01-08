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TGRT Haber 'Sonra N'oldu' programında açıkladı: Güneş Harekatı’nın planlarını PKK'ya sızdırdılar

TGRT Haber’de yayınlanan ve Mehmet Aydın’ın sunduğu Sonra N’Oldu programında dile getirilen iddia Türkiye’de yeni bir tartışma başlatacak gibi.

TGRT Haber Sonra Noldu programında açıkladı: Güneş Harekatının planlarını PKKya sızdırdılar

08 Ocak 2017 16:00
TGRT Haber 'Sonra N'oldu' programında açıkladı: Güneş Harekatı’nın planlarını PKK'ya sızdırdılar - Tıkla İzle

Programın konuklarından Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, o dönemde Türkiye’nin en büyük sınır ötesi harekatı olan Güneş Harekatı için hazırlanan planların önceden PKK’ya sızdırıldığını, bu yüzden harekat ile hedeflenen sonuca tam anlamıyla ulaşılamadığını ilk kez açıkladı.

Pekin harekat planlarını sızdırılmasıyla ilgili eldeki tek şüphelinin de FETÖ terör örgütünün TSK’ya sızdırdığı unsurlar olduğunu söyledi.

Pekin’e göre harekat planlarını ele geçiren teröristler, hedefler arasındaki noktalara takviye yaparak hiç beklenmedik bir mukavemet gösterdi. Bu yüzden sürecin uzadığını, hedeflenen faydanın sağlanamadığını belirten Pekin, bu sızdırmanın da o dönemde TSK’ya karşı yürütülen itibarsızlaştırma planının bir parçası olduğunu savundu.

Programın bir diğer konuğu da Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’du. 2005-2007 yılları arasında Şırnak’ta Tümen Komutanlığı yapan Yavuz da Dağlıca baskınının bilinmeyenleri anlattı.

Dağlıca baskınının da TSK’yı itibarsızlaştırma operasyonunun bir parçası olduğunu söyleyen Yavuz, o dönem başarısızlığı yüzünden ordudan uzaklaştırılan tabur komutanının FETÖ’nün kanallarına çıkıp kendilerini suçladığını anlattı.

Dağlıca baskınından sonra tabur komutanının ciddi taktiksel hatalarının tespit edildiğini ve ortaya çıkan acı sonucu bu tabur komutanının hatalı uygulamalarının hazırladığını öne süren Yavuz, tespit edilen eksiklik ve hataları programda tek tek sıraladı.

Her iki olaydaki FETÖ bağlantılarına işaret eden komutanlar, bunları planlayıp uygulamaya koyanın da Ortadoğu’yu yeniden şekillendirebilmek için TSK’yı itibarsızlaştırmaya çalışan ABD olduğunu söyledi.

O karanlık dönemde yaşananlara dair bilinmeyenler ve bu suçlamala ilgili detaylı bilgileri Sonra N’Oldu programında bulabilirsiniz.

 

Kaynak : TGRT Haber

Etiketler: darbe, fetö, pkk, sonra ne oldu, TGRT Haber


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