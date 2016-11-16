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The Amerikan Elementary School’da anlamlı kitap şenliği

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren The American Elementary School ev sahipliğinde, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” etkinlikleri bünyesinde gerçekleşen 'Kitap Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu.

The Amerikan Elementary Schoolda anlamlı kitap şenliği

16 Kasım 2016 14:08

Girne Amerikan Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda GAÜ ve Okullar Grubunun 2016-2017 yılı temasının “Çocuk ve Sevgi” olarak belirlenmesinin ardından gerçekleşen etkinlikler dahilinde yeralan, The American Elementary School’un, diğer grup okullarının da katılımıyla düzenlediği hafta boyunca farklı aktivitelere imza atılırken, öğrencilere, kitap sevgisi aşılandı. Öğrencilere kitap okuma sevgisi kazandırmanın, anne ve babaların çocuklarına kitap almayı alışkanlık haline getirmesinin, çocuğun; dil, sosyal değerler ve kişilik gelişimindeki önemi vurgulandı. Çocukların seviyelerine uygun kitap seçme yeteneğinin kazandırılması ve evlerinde kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik etmenin de önemine dikkat çekildi.

GAÜ Okullar Grubu Anasınıflarında, “Aile Katılımlı” etkinlikleri düzenlenen etkinlikler dizisinde, çocuklara masallar ve hikâyeler aileleri tarafından okundu. Bir yandan kitapların önemini kavrayan öğrenciler, diğer yandan da aileleriyle verimli zaman geçirdikleri ve birlikte bir etkinlik yaptıkları için masalları keyifle dinledi.

“Okumak Dünyaya açılan bir penceredir” sloganıyla başlayan etkinliklerde ise, hafta boyunca; Masal Anlatma, Hikaye Tamamlama ve Kitap Kapağı Tasarım yarışmaları yapıldı. Etkinliklere ve yarışmalara katılan öğrencilere ödüller ve başarı belgeleri, okul müdürü ve öğretmenleri tarafından verildi. Hafta boyunca kurulan stantlarda ise kitap satışı yapılırken, öğretmenler gözetimindeki alış- verişlerde öğrenciler, yaş gruplarına uygun kitapların nasıl seçilmesi gerektiğini öğrendi.

GAÜ Okullar Grubu'ndan bölge okullarına kitap bağışı
Ayrıca, “Bir Kitap Kendime, Bir Kitap Arkadaşıma” temasıyla başlatılan kampanyayla The Amerikan Elementary School ve International Prep School öğrencileri bir araya gelerek, Çatalköy İlkokulu öğrencilerine kitap armağan etti. Kitap bağışı ile ilgili yapılan açıklamada, bağışların farklı okullara da gerçekleşeceği ifade edildi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, The Amerikan Elementary School


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