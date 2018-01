İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

13 yıl ünlü rock grubu The Cranberries'in solisti olan O'Riordan ilk solo albümünü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkarmıştı. Dolores O'Riordan 1990 yılında The Cranberry Saw Us grubuna solist olarak seçildi. Grubun adı daha sonra The Cranberries olarak değiştirilmişti. Grubun diğer elemanları Noel Hogan, Mike Hogan ve Fergal Lawler'dır.