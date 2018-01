The ONE Awards'tan Allianz Türkiye’ye ödül

Türkiye’nin önemli sigorta ve finans kuruluşu Allianz Türkiye, Marketing Türkiye Dergisi’nin, araştırma şirketi Akademetre işbirliğiyle düzenlediği 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde bir kez daha 'Yılın En Başarılı Sigorta Markası' seçildi. Akademetre’nin 'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması baz alınarak yapılan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri için, toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. 40’ı aşkın sektörden firmanın 40’ı aşkın kategori üzerinden değerlendirmeye tabi tutulduğu ödül organizasyonunda Allianz Türkiye, 2017 yılında sektöründe itibarını en çok artıran kurum seçilerek 'The One' ödülünün sahibi oldu.

Şirket 2016 yılında da itibarını en çok artıran kurum olarak 'Yılın En Başarılı Sigorta Markası' seçilmişti. Allianz Türkiye’ye ödülü, 5 Ocak Cuma akşamı düzenlenen törende takdim edildi. Temsil gücü nedeniyle bir anlamda halk ödülü olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri' yıl içerisinde itibarını en çok artıran markaların yanı sıra markaların bu başarılarında pay sahibi olan iletişim ajanslarını da ödüllendiriyor.