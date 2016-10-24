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The Walking Dead Turkcell ile Türkiye'de

ABD'nin çok izlenen dizilerden birisi olan The Walking Dead’in 7'nci sezon bölümleri Türkiye’de ilk kez Turkcell TV+’tan izlenebileceği, 24 Ekim Pazartesi (bugün) günü Amerika yayınından 4 saat sonra TV+ ekranlarında olacağı kaydedildi.

The Walking Dead Turkcell ile Türkiyede

24 Ekim 2016 09:57

ABD'nin çok izlenen dizilerden birisi olan The Walking Dead’in 7'nci sezon bölümleri Türkiye’de ilk kez Turkcell TV+’ta olacak. Yapılan açıklamaya göre; Turkcell TV+ platformunda yeni sezonun ilk bölümü yayınlanacak olan The Walking Dead, Amerika yayınından hemen sonra, 24 Ekim Pazartesi (bugün) günü TV+ ekranlarında yerini alacak. Yeni sezon bölümleri de her hafta aynı şekilde Amerika yayınından hemen sonra Turkcell TV+’tan izlenebilecek.

Hikayesi aynı adlı çizgi romana dayanan fantastik dizi, tüm dünyayı etkisi altına alan bir zombi salgını ile oluşan kaos ortamını ve bu ortamda her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Bu sezonda da on altı bölüm olarak çekilmesi planlanan ve ilk altısına ait çekimlerin tamamladığı The Walking Dead 7'nci sezonun son bölümünün ise 2 Nisan 2017’de yayınlanması öngörülüyor.

Ayrıca Turkcell'den yapılan açıklamada, Turkcell TV+ ile kullanıcıların The Walking Dead dizisini televizyonlarının yanı sıra cep telefonları, tabletleri ve bilgisayarları ile istedikleri yerden izleyebileceği kaydedildi. 

Etiketler: The Walking Dead, turkcell


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